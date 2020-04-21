Экономика
РИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка
ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона.
РБК 02:59
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан вчера в 13:40
Общество
В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах
Приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 02:17
Происшествия
Калининградку из-за комментария в «ВК» посетил сотрудник Центра «Э»
Калининградка Диана Забровская прокомментировала пост во «ВКонтакте», после чего к ней в квартиру пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить сообщение.
Каскад 02:42
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Экономика
Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году
Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Здоровье
Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин
Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 03:16
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 20 апреля в 16:41
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.
Известия 01:05
Финансы
Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен
Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов.
Ведомости 03:29
Технологии
Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
Общество
Роспотребнадзор запретил взвешивание продуктов покупателями
Главное санитарное ведомство в обновленных рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции в организациях торговли выпустило документ, подписанный руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в котором разъясняется, что торговые точки обязаны исключить возможность самостоятельного взвешивания продуктов покупателями.
ИА Красная Весна вчера в 07:54
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек
Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51.
REGNUM 03:36
Культура
«Маска» стала лучшим шоу на российском телевидении за 3 года
Шоу вторую неделю подряд удерживает первую позицию среди телезрителей от 14 до 44 лет с долей 16,5% и рейтингом 4,1%. На этот раз «Маска» опередила голливудский хит «Гарри Поттер и узник Азкабана» на телеканале «СТС».
НТВ вчера в 11:17
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
Во Владимирской области выявили ещё 21 случай заражения коронавирусом
Владимир, 21 апреля 2020, 12:38 — REGNUM Во Владимирской области подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:38
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Общество
Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
ТАСС вчера в 03:01
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51