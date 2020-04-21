Экономика

Большой бизнесГреф объяснил, почему Сбербанк был передан правительству

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что передача контрольного пакета банка направлена на то, чтобы устранить конфликт в руководстве Банка России.
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Греф рассказал о выгоде для правительства от сделки по Сбербанку

Известиявчера в 11:06

Греф объяснил, почему Сбербанк передали правительству

Pravda.Ruвчера в 11:04

Греф объяснил передачу контроля над Сбербанком правительству

Lenta.ruвчера в 07:54

Правительство РФ заплатило за Сбербанк меньше, чем он стоит – Греф

REGNUMвчера в 08:43

Греф назвал выгодной сделку по покупке правительством акций Сбербанка

Rambler News Serviceвчера в 08:33

Греф рассказал о выгоде сделки по продаже «Сбербанка»

Газета.Ruвчера в 08:26

Греф объяснил передачу контроля над Сбербанком правительству

ТК Звездавчера в 10:00
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Общество

Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло

В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
11K
Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
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Политика

Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 22:28
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Хоккей

Василий Демченко стал игроком «Монреаля»

Демченко заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.
Матч ТВ вчера в 11:25
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
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Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
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Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
2
Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
7
Политика

Премьер Украины назвал сроки открытия границ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:47
2
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
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Общество

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
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Происшествия

В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
2
Политика

ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
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Интернет

В «Одноклассниках» появилась опция трансляции видеозвонков

В «Одноклассниках» теперь есть возможность трансляции видеозвонков, на двоих пользователей и группового видеозвонка со 100 участниками.
RuNews24.ru 06:36
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
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Политика

Лукашенко: Россия отказалась поставлять гречку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился нарастить производство гречневой крупы в стране в связи с появившимися якобы сложностями с поставками этого продукта из России.
Инфорос вчера в 07:03
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Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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Происшествия

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за сорванные онлайн-уроки

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении блогера за срыв онлайн-уроков, сообщили в Следственном комитете по городу.
Газета.Ru 06:06
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Авто

Land Rover презентовал гибридные паркетники Evoque и Discovery Sport

Концерн Jaguar Land Rover презентовал подзаряжаемые гибридные паркетники с наименованиями Evoque и Discovery Sport, которые после обновления могут восполнять заряд энергии буквально за полчаса.
Pnzdrive 03:29
Шоу-бизнес

После тяжелого лечения от пневмонии Бабкина впала в депрессию

Артистка находится в больнице с 1 апреля. Врачи делают все возможное, чтобы быстрее поставить Бабкину на ноги.
Народные новости вчера в 12:19
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Происшествия

Спасатели ищут подводного охотника, пропавшего у берегов Крыма

Спасатели ищут пропавшего в акватории бухты под Феодосией мужчину, занимавшегося подводной охотой.
ТАСС 06:34
Политика

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
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Энергетика

В России рухнули оптовые цены на бензин

Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
РИА Новости вчера в 04:29
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Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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