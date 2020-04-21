Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что передача контрольного пакета банка направлена на то, чтобы устранить конфликт в руководстве Банка России.

Греф объяснил, почему Сбербанк был передан правительству

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