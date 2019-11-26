Сбербанк не может оставаться только банком и создает свою экосистему для того, чтобы успешно конкурировать с IT-гигантами. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка.

Греф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком

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