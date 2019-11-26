Экономика
БИЗНЕС OnlineГреф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком
Сбербанк не может оставаться только банком и создает свою экосистему для того, чтобы успешно конкурировать с IT-гигантами. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:41, Вашингтон
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Футбол
Путин рассказал об особом значении Евро-2020
Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Беременная вторым ребенком Меган Маркл отказалась рожать в Британии
На днях стало известно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл может быть беременна вторым ребенком.
Политика
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
Авто
Обновленный Renault Sandero Stepway появится в 2020 году
Как сообщает издание speedme.ru, новый Sandero Stepway, скорее всего, выберет электрифицированный маршрут с 1,6-литровым безнаддувным двигателем с мягкой гибридной технологией суммарной мощностью 140 л.с. Следующее поколение Sandero дебютирует летом 2020 года, а публичная презентация состоится на автосалоне в Париже в том же году, где к нему присоединится новый Logan.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Спорт
Путин вручил госнаграды Борису Ротенбергу и Михаилу Рахлину
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель". Там он занимался сам много лет назад.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Интернет
В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений
В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Армия и оружие
Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95
Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
Шоу-бизнес
Поклонники поздравляют Барановскую с беременностью
"Интересное положение" телеведущей не осталось незамеченным Скандальное расставание с футболистом Андреем Аршавиным далось Юлии Барановской очень непросто.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Общество
Дерипаска может лишиться гражданства Кипра
Дерипаска, Столяренко и Бондаренко не получали никаких официальных уведомлений о статусе кипрского гражданства, сообщили их представители.