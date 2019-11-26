Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГреф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком

Сбербанк не может оставаться только банком и создает свою экосистему для того, чтобы успешно конкурировать с IT-гигантами. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка.
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с чего всё началось

Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

Греф объяснил, что Сбербанк создает экосистему для того, чтобы нанести упреждающий удар ИТ-гигантам, которые начали заниматься финансовой деятельностью. В 2018 году практически все крупные компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, получили банковские лицензии, напомнил глава Сбербанка.
РБКвчера в 13:47

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Греф рассказал, к чему может привести ужесточение регулирования экосистем в РФ

ПРАЙМвчера в 14:58

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Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

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Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

РБКвчера в 13:47
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Здоровье

Трансплантолог Каабак не сможет прооперировать близнецов в НЦЗД

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Газета.Ru 05:36
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Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
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Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

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BFM.ru 05:26
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Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
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Известия вчера в 07:41
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 25 ноября в 15:19
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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Футбол

«Шахтер» отобрал очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» смог отобрать очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Vprognoze.ru 06:13
Происшествия

Пропавшего в Саратовской области мальчика ищут четвертый день

Газета.Ru 25 ноября в 09:25
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM 25 ноября в 14:56
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

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19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
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Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора

Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Полиция установила двух подростков, избивавших детей в Новосибирске

ТАСС 05:38
Общество

Роспотребнадзор после ДТП в Доминикане напомнил туристам об их правах

Туристы в случае ДТП и других происшествий во время отдыха вправе требовать компенсации морального вреда и снижения стоимости оплаченных услуг, напоминает пресс-служба Роспотребнадзора.
Агентство Москва 05:27
Политика

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
РБК 07:18
Футбол

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русском 06:49
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Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
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Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
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Появились новые подтверждения реальности графических карт Intel Xe

Компания Intel начала рассказывать о своей линейке графических ускорителей Xe.
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Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
Lenta.ru 01:50
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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Пойманный на кровяном допинге Хауке: Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг

Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг.
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Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
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Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
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Биатлон

Драчев назвал успешной подготовку российских биатлонистов к Кубку мира

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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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