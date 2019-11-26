Экономика
БИЗНЕС OnlineГреф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком
Сбербанк не может оставаться только банком и создает свою экосистему для того, чтобы успешно конкурировать с IT-гигантами. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка.
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Греф объяснил, что Сбербанк создает экосистему для того, чтобы нанести упреждающий удар ИТ-гигантам, которые начали заниматься финансовой деятельностью. В 2018 году практически все крупные компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, получили банковские лицензии, напомнил глава Сбербанка.РБКвчера в 13:47
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