Греф объяснил, что Сбербанк создает экосистему для того, чтобы нанести упреждающий удар ИТ-гигантам, которые начали заниматься финансовой деятельностью. В 2018 году практически все крупные компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, получили банковские лицензии, напомнил глава Сбербанка.

с чего всё началось

Сбербанк не может оставаться только банком и создает свою экосистему для того, чтобы успешно конкурировать с IT-гигантами. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка.

Греф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком

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