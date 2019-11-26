Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГреф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком

Сбербанк не может оставаться только банком и создает свою экосистему для того, чтобы успешно конкурировать с IT-гигантами. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

Греф объяснил, что Сбербанк создает экосистему для того, чтобы нанести упреждающий удар ИТ-гигантам, которые начали заниматься финансовой деятельностью. В 2018 году практически все крупные компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, получили банковские лицензии, напомнил глава Сбербанка.
РБКвчера в 13:47

Подробнее о событии

Греф объявил новую войну Набиуллиной? Тотальный контроль через стукачество ждёт граждан в случае победы Сбербанка - Пронько

Царьград15:26

Греф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком

БИЗНЕС Online00:18

Герман Греф объяснил, почему Сбербанк расширяет свою экосистему

Бизнес и территория07:07

Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

Мой Брянск02:35

«Они придут на нашу поляну и съедят нас». Глава Сбербанка рассказал об угрозе IT-гигантов

Секрет фирмы07:16

Греф рассказал, к чему может привести ужесточение регулирования экосистем в РФ

ПРАЙМвчера в 14:58

Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

РБКвчера в 13:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика

Крым — ваш. Apple признала Крым частью России в своих приложениях

Крым признан российской территорией корпорацией Apple, сообщает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября.
Красная весна 05:14
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.
Sports.ru 16:48
Общество

Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
Комсомольская правда 16:30
Политика

Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 14:44
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Гаджеты

Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России

Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
iXBT.com 16:01
Политика

Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России

В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:47
Армия и оружие

Россия модернизирует для ОАЭ зенитные комплексы «Панцирь»

В ноябре в ОЭА прошел ависалон Dubai AirShow — 2019, в рамках которого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил о переговорах российской стороны ОАЭ по вопросам модернизации экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении арабской страны.
Военное дело 08:33
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»

Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Актуальные Новости 11:29
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

Газета.Ru 15:08
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Происшествия

В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
РИА Новости 13:51
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Общество

Путин принял участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, сообщают РИА Новости.
ПолитРоссия 06:04
Кино

Британские режиссеры назвали 96 правил съемки эротических сцен

Специалисты из Профессиональной ассоциации режиссеров Великобритании выпустили для кинематографистов 96 правил, которыми следует руководствоваться во время съемок эротических сцен.
Piter.tv 06:23
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 02:45
Здоровье

Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Известия 08:21
Наука

Ученые объяснили, зачем людям снятся кошмары

Ученые объяснили, зачем люди видят кошмары во сне, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 12:15
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Футбол

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:51
Гаджеты

Клавиатура Cherry Secure Board 1.0 оборудовала функцией шифрования нажатий

Клавиатура Secure Board 1.0 доступна по рекомендованной розничной цене 69,99 евро или 64,99 фунтов стерлингов в чёрном или белом исполнении.
Игромания.ру 16:22
Армия и оружие

Террористы ИГ понимают только язык силы – эксперт МГИМО

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров прокомментировал тиражируемую в социальных сетях видеозапись ликвидации террориста из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Э Вести 25 ноября в 13:22
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру 10:37
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
BFM.ru 09:28
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное