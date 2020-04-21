Экономика
Pravda.RuГреф объяснил, почему Сбербанк передали правительству
Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что передача контрольного пакета банка направлена на устранение конфликта в руководстве Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины.
Российская газета 11:31
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Игры
Жизнь насекомых в новом трейлере Metamorphosis по мотивам Кафки
Платформенная головоломка Metamorphosis к работам Франца Кафки имеет не самое прямое отношение.
Игромания.ру 12:21
Общество
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности.
Lenta.ru 04:45
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Финансы
Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора.
Газета.Ru 08:25
Общество
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
Происшествия
Еще у 26 воронежцев заподозрили коронавирус
В стационарах Воронежской области по состоянию на вечер вторника, 21 апреля, с подозрением на коронавирус находится 262 человека.
Обозреватель Врн 12:07
Энергетика
Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики
Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.
ТАСС 11:55
Политика
В Турции отложат введение ЗРС С-400 в эксплуатацию
Власти Турции решили отложить введение в эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на ряд СМИ.
Моя Москва.онлайн 02:52
Наука
Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах
Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН вчера в 06:10
Политика
Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Общество
Королеве Елизавете II исполнилось 94 года
Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 94 года.
Интерфакс 11:23
Общество
Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Наука
Птицу, впадающую в зимнюю спячку, обнаружили в Новой Зеландии
Ученые обнаружили в Новой Зеландии птичку, которая, возможно, впадает в зимнюю спячку наподобие американского белогорлого козодоя.
ИнфоСМИ 06:38
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Хоккей
У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус
Lenta.ru 11:15
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38