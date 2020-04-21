Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
Читать в источнике
Комментировать738

Подробнее о событии

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфаксвчера в 08:17

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ruвчера в 10:51

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новостивчера в 08:29

Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ruвчера в 12:16

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАССвчера в 07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известиявчера в 07:28

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБКвчера в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 23:37, Ашберн
Происшествия

К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях

В Калининграде сотрудники центра «Э» заинтересовались местной жительницей, которая оставила комментарий под новостью о пикете швей на предприятии «ТУП-Калининград» по пошиву салонов для иностранных автомобилей.
СеверИнформ 05:34
49
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
13K
Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 04:42
1,9K
Происшествия

В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского

В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
Российская газета 08:34
24
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
145
Экономика

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости 14:10
668
Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
2,3K
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,8K
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
158
Авто

Новый Opel Mokka станет полностью электрическим

Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Тарантас Ньюс 05:46
Хоккей

Овечкин собрался вернуться в Россию после завершения карьеры

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", заявил об отсутствии планов в ближайшее время возвращаться на родину.
Московский Комсомолец 15:55
Политика

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
10
Здоровье

Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом

Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
54
Общество

КПРФ возложила цветы к Мавзолею Ленина

Представители от фракции КПРФ в юбилей Владимира Ленина возложили цветы к его мавзолею.
Дума ТВ 05:45
70
Политика

В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ

Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета 23:05
Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru 14:00
1
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
451
Политика

МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия 17:53
2
Шоу-бизнес

Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева раскрыла размер своей пенсии

Людмила Хитяева запомнилась зрителю по яркой роли бойкой казачки Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне».
Радио Комсомольская правда 07:56
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью

StarHit.ru 15:30
Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 11:31
17
Кино

СМИ: в разработку запущен сериал по «Звёздным войнам» от автора «Жизней матрёшки»

Игромания.ру 16:25
Общество

Кадыров объяснил, зачем побрился налысо

Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport вчера в 14:30
1,4K
Авто

Объявлены цены на внедорожники Haval H5

Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю 07:51
55
Здоровье

Россияне стали активнее скупать средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия 18:52
3
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
909
Энергетика

В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия вчера в 06:08
1K
Общество

Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
66
Политика

Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
3
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное