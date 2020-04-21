Экономика
БИЗНЕС OnlineГреф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. Об этом он сказал в интервью на «Сбербанк TV».
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Происшествия
К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях
В Калининграде сотрудники центра «Э» заинтересовались местной жительницей, которая оставила комментарий под новостью о пикете швей на предприятии «ТУП-Калининград» по пошиву салонов для иностранных автомобилей.
СеверИнформ 05:34
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 04:42
Происшествия
В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского
В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
Российская газета 08:34
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Экономика
Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости 14:10
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Тарантас Ньюс 05:46
Хоккей
Овечкин собрался вернуться в Россию после завершения карьеры
Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", заявил об отсутствии планов в ближайшее время возвращаться на родину.
Московский Комсомолец 15:55
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
Здоровье
Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом
Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
Общество
КПРФ возложила цветы к Мавзолею Ленина
Представители от фракции КПРФ в юбилей Владимира Ленина возложили цветы к его мавзолею.
Дума ТВ 05:45
Политика
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета 23:05
Политика
Украина ликвидирует «Укроборонпром»
«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru 14:00
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия 17:53
Шоу-бизнес
Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева раскрыла размер своей пенсии
Людмила Хитяева запомнилась зрителю по яркой роли бойкой казачки Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне».
Радио Комсомольская правда 07:56
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 11:31
Кино
СМИ: в разработку запущен сериал по «Звёздным войнам» от автора «Жизней матрёшки»
Игромания.ру 16:25
Общество
Кадыров объяснил, зачем побрился налысо
Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport вчера в 14:30
Авто
Объявлены цены на внедорожники Haval H5
Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю 07:51
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия 18:52
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Энергетика
В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия вчера в 06:08
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03