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РИА Новости
РИА Новости

Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка

Новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.В источнике
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ТАСС

Новый логотип, решения для бизнеса и ТВ-приставка. Главное из презентации Сбербанка

ТАСС05:42
Царьград

Президент понимает - пора проводить чистку элит: В обойму может попасть и Герман Греф

Царьград05:47
Первый Севастопольский

Марков: почему «Сбербанк» сильнее правительства?

Первый Севастопольский22 сентября в 15:58
RT на русском

Представлен новый логотип Сбербанка

RT на русском03:22
SM News

Греф представил новый логотип Сбера

SM News04:11
Moi-portal.ru

Сбербанк представил новый логотип

Moi-portal.ruвчера в 23:20
РИА Новости

Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка

РИА Новости04:23

Хромистая сталь впервые была изготовлена в Древней Персии

Хромистая сталь, аналогичная сегодняшней инструментальной стали, была впервые изготовлена в Персии, почти на тысячелетие раньше, чем предполагали ученые, согласно новому исследованию, опубликованному 23 сентября в журнале Journal of Archaeological Science Ранее считалось, что хромистая сталь была инновацией ХХ века.
ИА Красная Весна05:47
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Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Газопровод «Северный поток – 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Ведомости07:11
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
1,1K

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Капитан «Тампы» Стэмкос назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Капитан «Тампы-Бэй Лайтингз» канадец Стивен Стэмкос после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Далласа» назвал своего одноклубника – российского форварда Никиту Кучерова – лучшим хоккеистом в мире.
BetOn03:36

«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Rambler News Serviceвчера в 05:31

Глава МИД Ирана поддержал идею Путина о зеленых коридорах

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран поддерживает предложение президента России Владимира Путина о создании зеленых коридоров для торговли без войн и санкций, в том числе для распространения лекарств.
Газета.Ru07:36

Лидер Южной Кореи осудил КНДР за убийство южнокорейского чиновника

Президент Южной Кореи осудил КНДР и потребовал ответа за то, что северокорейские патрульные на море застрелили заплывшего в их воды южнокорейского чиновника, сообщила президентская администрация Республики Корея.
РИА Новости06:58
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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