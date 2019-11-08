Общество

ВедомостиВедомостиГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Сбербанк, «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru Group и МТС создадут альянс по развитию искусственного интеллекта, заявил президент Сбербанка Герман Греф.
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Крупнейшие компании РФ создают альянс по развитию искусственного интеллекта

News.ru06:54

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъ03:03

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфакс04:43

Греф объяснил, за что в Сбербанке любят искусственный интеллект

ТАСС04:04

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Ведомости06:02

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

ПРАЙМ02:51

«Пульсар» на All-over-IP 2019

ИСУПвчера в 02:54
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Политика

Украина отказалась выполнить главное условие России по газу

Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Транспорт

За пять часов продано более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым

За первые пять часов после старта продаж было продано больше половины из всех доступных на данный момент билетов на полуостров и обратно — более 1,5 тыс. Сайт оператора железнодорожных пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс" из-за наплыва посетителей весь день работает с перебоями.
Коммерсантъ 07:27
Политика

Международный суд ООН рассудит, кто прав: Россия или Украина

12 сентября 2018 года российская сторона выступила с предварительными возражениями относительно юрисдикции Международного суда ООН и приемлемости обращения Украины.
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Общество

Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Происшествия

Отец офицера ФСБ назвал суду источники происхождения части его денег

РБК 07:12
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Музыка

«Ленинград» определился с датой последнего концерта

Последний концерт команды пройдет 31 декабря в Санкт-Петербурге, днем ранее Шнуров выступит в Москве.
Телеканал 360° 08:29
Экономика

Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года

Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество

Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей

В России 23 процента учителей являются пенсионерами, а 19 процентов — людьми предпенсионного возраста, лишь 5,9 процента педагогов в школах страны младше 29 лет, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
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Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Наука

Машинное обучение поможет улучшить синхротроны

Физики из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли создали алгоритм на основе машинного обучения, который позволил повысить характеристики синхротронного излучения.
Индикатор 02:50
Политика

Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Культура

Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform вчера в 14:32
Общество

МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.
RT на русском 07:20
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия

Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье

Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Театры

В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»

В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Грани.ру 08:50
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
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Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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