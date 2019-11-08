Экономика
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ и МТС создадут альянс в области ИИ
Будущее России. Национальные проекты03:08
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Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
News.ru 06 ноября в 03:39
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В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 08:52
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
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Происшествия
В Элисте один человек погиб при хлопке газа в пятиэтажке
РИА Новости вчера в 22:50
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Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
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Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Общество
Россию пригласят восстанавливать Нотр-Дам
Франция собирается прислать России официальное приглашение, которое касается восстановления собора Парижской Богоматери.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие
Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского
ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах
Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.
Экспресс газета вчера в 11:29
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Происшествия
МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова
МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова.
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Происшествия
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:04
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Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Единоборства
Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию
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Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
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Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Гаджеты
Роскачество составило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество и International Consumer Research Testing представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.
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Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
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В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Авто
В Сети показали обновленную Lada Vesta
Главным отличием новинки станет долгожданная автоматическая трансмиссия Jatco JF015E, работающая в паре с мотором Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. На примере опубликованных фотографиях Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.
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Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»
Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
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Происшествия
В Челябинске шестеро с битой напали на депутата
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В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
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Экономика
Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж», строившую Крымский мост
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг продал свою компанию по строительству газопровода «Стройгазмонтажа».
АБН вчера в 23:55