Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Греф рассказал о создании крупного альянса по развитию искусственного интеллекта

BFM.ru03:21

Сбербанк, «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru и МТС создадут альянс в области ИИ

ТАСС02:49

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ и МТС создадут альянс в области ИИ

Будущее России. Национальные проекты03:08

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъ03:03

Шесть российских компаний создадут альянс в сфере ИИ

Газета.Ru03:10

Греф назвал участников альянса в области искусственного интеллекта

Rambler News Service02:48

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

ПРАЙМ02:51
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В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
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Lenta.ru вчера в 08:52
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Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
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Происшествия

В Элисте один человек погиб при хлопке газа в пятиэтажке

РИА Новости вчера в 22:50
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Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Общество

Россию пригласят восстанавливать Нотр-Дам

Франция собирается прислать России официальное приглашение, которое касается восстановления собора Парижской Богоматери.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие

Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского

ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
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Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре

Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
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Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах

Появилось видео с Асмус и Янковским на Мальдивах Скандал вокруг жены Харламова никак не утихает.
Экспресс газета вчера в 11:29
Политика

В Кремле объяснили данные о сокращении населения России

Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
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Происшествия

МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова

МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова.
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Происшествия

В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе

В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:04
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Единоборства

Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

Чемпионат вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Анастасии Заворотнюк выставили счет на 24 тыс. рублей за долги. Уведомление поступило от московской налоговой.
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Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Роскачество составило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество и International Consumer Research Testing представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.
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Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
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Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
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Главным отличием новинки станет долгожданная автоматическая трансмиссия Jatco JF015E, работающая в паре с мотором Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. На примере опубликованных фотографиях Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.
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В Челябинске шестеро с битой напали на депутата

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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг продал свою компанию по строительству газопровода «Стройгазмонтажа».
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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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