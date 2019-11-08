Экономика
ВедомостиГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
Сбербанк, «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru Group и МТС создадут альянс по развитию искусственного интеллекта, заявил президент Сбербанка Герман Греф.
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Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Игры
Death Stranding получила от пользователей 61 балл на Metacritic — более 300 отзывов негативные
Средний балл игры Хидэо Кодзимы на момент публикации новости составил 61. У Death Stranding 487 положительных отзывов и 328 отрицательных.
CyberSport.ru 07:03
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Общество
ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за поста Гусейнова
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения.
REGNUM 07:21
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета 05:02
Транспорт
За первые часы продано 1500 билетов на поезд по Крымскому мосту
Известно, что через Крымский мост будут ездить пять одноэтажных поездов из Санкт-Петербурга – первый состав отправится в Севастополь в 14 часов дня 23 декабря, пройдя это расстояние за 43 часа, и четыре двухэтажных состава «Москва – Симферополь», первый из которых отправится в 23.45 часов 24 декабря с Казанского вокзала.
Obzor.io 06:44
Политика
В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма
Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.
REGNUM 00:20
Политика
Единороссы запустили сервис «Нацпроекты глазами людей»
Жители восьми регионов могут благодаря сервису сигнализировать властям о срыве сроков строительства объекта или некачественном выполнении работ.
ФедералПресс 07:11
Футбол
Пиняев рассказал, как не исчезнуть вслед за другими «новыми Месси»
Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев рассказал, что нужно делать, чтобы профессиональная карьера сложилась удачным образом.
Чемпионат 06:54
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Политика
В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к газовой директиве ЕС
Ранее стало известно, что бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии.
RT на русском 07:35
Общество
Москвичам пообещали «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08:20
Общество
Девочка написала покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо
В Великобритании шестилетняя девочка отправила открытку своему покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо, сообщает Daily Mail.
РЕН ТВ 05:10
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй, видеозапись его заявления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16
Экономика
Коррекция на рынке нефти может продолжиться
Стоит обратить особое внимание на то, что сегодня на рынке нефти началась коррекция.
Finam.Ru 07:40
Общество
Росстат оценил в 12% долю россиян, ведущих здоровый образ жизни
По данным Росстата, в России здоровый образ жизни ведут 12% населения.
Интерфакс 04:24
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Происшествия
На Кубани совершил жесткую посадку самолет Ан-2
В Брюховецком районе Краснодарского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Ан-2.
РБК 07:30