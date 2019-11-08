«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Политика Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.

Общество Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.

Армия и оружие Украинские ВМС испытали возле Одессы американские катера Как сообщает телеканал «RТ», Украина провела испытания полученных от США катеров типа «Island».

Политика Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса На открытый вопрос (можно было назвать любую фамилию) о том, что «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, имя российского президента назвали 11,2% опрошенных.

Происшествия Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.

Политика МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.

Происшествия Турист погиб при сходе лавины в Хакасии В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.

Политика Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии» Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Здоровье Онколог перечислила главные признаки рака легкого Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.

Происшествия Бывший мэр Истры сбежал от следствия Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.

Общество Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.

Транспорт Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.

Футбол Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой» Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.

Религия В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.