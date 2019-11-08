Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Эксперт оценил создание в РФ альянса по искусственному интеллекту

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«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

ТАССвчера в 12:50

Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта

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Крупные российские компании создают альянс в сфере ИИ

Коммерсантъвчера в 18:22

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Глава Сбербанка рассказал о будущем искусственного интеллекта

Газета.Ru08 ноября в 05:19
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Политика

Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
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Происшествия

Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова

Телеканал 360° 05:53
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Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
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Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году

На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
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Армия и оружие

Украинские ВМС испытали возле Одессы американские катера

Как сообщает телеканал «RТ», Украина провела испытания полученных от США катеров типа «Island».
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Газета.Ru 06:17
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Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса

На открытый вопрос (можно было назвать любую фамилию) о том, что «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, имя российского президента назвали 11,2% опрошенных.
РБК 05:30
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Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки

Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
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На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов

Вести.Ru 08 ноября в 21:40
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МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны

Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
RT на русском 07:04
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«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России

Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:14
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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Турист погиб при сходе лавины в Хакасии

В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали командира талибов, убившего местных судей

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Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

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Политика

Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Здоровье

Онколог перечислила главные признаки рака легкого

Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.
Вечерний курьер 07 ноября в 03:24
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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Транспорт

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.
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Футбол

Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
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В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 12:16
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В Башкирии рабочих завалило землей в траншее, один человек погиб

Аргументы недели вчера в 13:52
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Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»

Спорт день за днем вчера в 17:14
Общество

Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»

В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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