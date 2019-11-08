Общество
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект
Интерфакс08 ноября в 04:43
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Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Автоспорт
Джина Шумахер порадовала поклонников Ferrari
F1news.ru 05:59
Происшествия
Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова
Телеканал 360° 05:53
Общество
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Экономика
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие
Украинские ВМС испытали возле Одессы американские катера
Как сообщает телеканал «RТ», Украина провела испытания полученных от США катеров типа «Island».
Военное дело 04:21
Политика
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
На открытый вопрос (можно было назвать любую фамилию) о том, что «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, имя российского президента назвали 11,2% опрошенных.
РБК 05:30
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Вести.Ru 08 ноября в 21:40
Политика
МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
RT на русском 07:04
Футбол
«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:14
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
Турист погиб при сходе лавины в Хакасии
В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали командира талибов, убившего местных судей
РИА Новости 02:12
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Здоровье
Онколог перечислила главные признаки рака легкого
Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.
Вечерний курьер 07 ноября в 03:24
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Транспорт
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.
RT на русском 05:47
Футбол
Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
Спорт-Экспресс 05:52
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 12:16
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее, один человек погиб
Аргументы недели вчера в 13:52
Футбол
Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
Спорт день за днем вчера в 17:14
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05