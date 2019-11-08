Экономика
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов
Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Lenta.ru 02:27
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
REGNUM вчера в 19:09
Политика
Кремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Ранее в НАТО заявили о невозможности вести нормальную работу с Россией.
Русская Планета 05:38
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 06:37
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Религия
Александрийский патриарх признал ПЦУ
Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
Интерфакс Религия 06:04
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Экономика
Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому
Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.
Ведомости 03:07
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Хоккей
Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ
Московский Комсомолец вчера в 22:26
Политика
Немецкие депутаты призвали защитить «Северный поток-2» от санкций США
Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций.
Российская газета 01:57
Космос
Астрономы впервые измерили скорость галактического ветра
МИР 24 вчера в 03:01
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Футбол
Клопп высказался о соперничестве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
ГЛавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о соперничестве своего клуба с "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и клевете на Усманова
Другой адвокат журналиста Владимир Жеребенков сказал «Интерфаксу», что Швареву предъявлено обвинение в клевете и вымогательстве.
Дождь вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11