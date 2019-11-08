Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Крупнейшие российские компании создают альянс по развитию ИИ

News.ru06:54

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Ведомости06:02

Греф объяснил, за что в Сбербанке любят искусственный интеллект

ТАСС04:04

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

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Коммерсантъ03:03

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

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«Пульсар» на All-over-IP 2019

ИСУПвчера в 02:54
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Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
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Lenta.ru 02:27
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Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

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Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
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Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

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Lenta.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
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Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

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Кремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Ранее в НАТО заявили о невозможности вести нормальную работу с Россией.
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Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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Волочкова продемонстрировала смену имиджа

Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
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Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
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Религия

Александрийский патриарх признал ПЦУ

Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

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Политика

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Экономика

Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому

Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.
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Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
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Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ

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Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций.
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Астрономы впервые измерили скорость галактического ветра

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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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Клопп высказался о соперничестве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

ГЛавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о соперничестве своего клуба с "Манчестер Сити".
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Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и клевете на Усманова

Другой адвокат журналиста Владимир Жеребенков сказал «Интерфаксу», что Швареву предъявлено обвинение в клевете и вымогательстве.
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Россия и Турция завершили третье патрулирование в Сирии

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В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

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В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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