Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Ведомости06:02

Греф объяснил, за что в Сбербанке любят искусственный интеллект

ТАСС04:04

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

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Греф оценил потенциал России в сфере искусственного интеллекта

Rambler News Service05:43

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъ03:03

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

ПРАЙМ02:51
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