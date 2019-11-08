Общество
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру 13:31
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Здоровье
Российская скорая стала лидером по сокращению врачей
Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
Моя Москва.онлайн 03:20
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Sportbox.RU 15:56
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.
Автостат вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Тарасов ответил Канделаки: никогда себе не позволял насилия в семье
Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал в интервью Тине Канделаки о своем отношении к насилию в отношении женщин.
РИА Новости 04:11
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Авто
Rolls-Royce показал Cullinan в спецверсии Black Badge
Английская компания Rolls-Royce расширила линейку Black Badge, дополнив в неё кроссовер Cullinan.
Тарантас Ньюс вчера в 09:40
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Космос
МКС поймала в космосе необычный сигнал
Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.
Утро.ru 12:24
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Здоровье
Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета
Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.
Medical Note вчера в 08:21
Кино
Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти
Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.
Российская газета вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказал об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ 17:34
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.
Известия 15:09
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Хоккей
«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол
Sportbox.RU 17:33
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 17:50