Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Ведомости06:02

Греф оценил потенциал России в сфере искусственного интеллекта

Rambler News Service05:43

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъ03:03

Шесть российских компаний создадут альянс в сфере ИИ

Газета.Ru03:10

Греф объяснил, за что в Сбербанке любят искусственный интеллект

ТАСС04:04

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфакс04:43

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

ПРАЙМ02:51
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Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Газета.Ru 06 ноября в 02:50
Космос

Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе

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Игроку пришлось прибегнуть к снотворному и успокоительному, чтобы заснуть в ночь после игры.
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Общество

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По словам Куренного, Генпрокуратура провела дополнительную проверку по делу Шестуна и собрала сведения о наличии у бывшего чиновника и его близких незаконно приобретенного имущества и недвижимости, о которых не было известно ранее.
Lenta.ru 11:50
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Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
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Технологии

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Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента.
Российская газета вчера в 08:42
Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
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Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
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Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

В октябре член Общественной палаты Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.
RT на русском 09:29
Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

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Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
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Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР

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Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
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Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
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Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог

Известия 09:12
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
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Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
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В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

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В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
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Армия и оружие

Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море

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В Саратовскую область приехал Роман Абрамович

Сегодня, 8 ноября, в Саратов вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным приехал с визитом миллиардер Роман Абрамович, сообщают в Instagram-аккаунте volodin.saratov сторонники парламентария.
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Глава Госдепа США раскритиковал Россию и Китай

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал правительства России и Китая, призвав западные страны бороться за ценности «свободных обществ».
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В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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