Общество
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Политика
Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Футбол
Бакаев: «Открывания Понсе играют огромную роль»
Лучший футболист матча «Спартак» - «Крылья Советов» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Политика
В Киеве у консульства Польши началась акция националистов
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Происшествия
Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе
У летевшего из Украины самолета загорелись шасси при посадке в Шарм-эш-Шейхе.
Единоборства
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Происшествия
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
Футбол
«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место
«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политика
В администрации Эрдогана заявили о телефонном разговоре с Путиным
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Авто
Toyota анонсировала новый кросс на базе Toyota RAV4
Компания Toyota опубликовала первые тизерные изображения нового кроссовера Toyota Wildlander на базе модели RAV4.
Общество
Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО
Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
Футбол
«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.