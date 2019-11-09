Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Подробнее о событии

Крупные предприятия РФ создали альянс в области искусственного интеллекта

News.ru11:57

«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

ТАСС12:50

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъвчера в 03:03

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ПРАЙМ12:23

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфаксвчера в 04:43

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Ведомости11:06
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
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Газета.Ru 14:42
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Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
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В администрации Эрдогана заявили о телефонном разговоре с Путиным

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.
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Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе

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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Toyota анонсировала новый кросс на базе Toyota RAV4

Компания Toyota опубликовала первые тизерные изображения нового кроссовера Toyota Wildlander на базе модели RAV4.
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Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО

Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

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Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
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«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
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«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место

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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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