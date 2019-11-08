Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Крупные российские компании создают альянс в сфере ИИ

Коммерсантъ18:22

Эксперт оценил создание в РФ альянса по искусственному интеллекту

ПРАЙМ12:23

«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

ТАСС12:50

«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в AI-Russia Alliance

Lenta.ru12:24

Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта

Ведомости11:06

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфаксвчера в 04:43

Глава Сбербанка рассказал о будущем искусственного интеллекта

Газета.Ruвчера в 05:19
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Происшествия

Адвокат заявил о назначенной доценту СПбГУ психиатрической экспертизе

Подозреваемому в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко доценту СПбГУ Олегу Соколову назначили психиатрическую экспертизу.
РБК 14:30
Единоборства

Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов досрочно проиграл дебютный бой в UFC

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов, неудачно дебютировал под баннером крупнейшего мма-промоушена, досрочно уступив немцу Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
FightTime.ru 13:13
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Единоборства

Волков выиграл у Харди единогласным решением судей

Российский боец уверенно забрал каждый из трех раундов. Решение судей было единогласным: победа Волкова.
Metaratings 16:44
Общество

Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Технологии

Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году

Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Футбол

«Ливерпуль» может уйти в судьбоносный отрыв

В 12-м туре пройдет центральная встреча всего первого круга английской Премьер-лиги: чемпион и лидер турнирной таблицы "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман

Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.
StarHit.ru 07 ноября в 22:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары

Вечерний курьер 10:14
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Общество

Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой

Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:06
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Политика

Кремль отреагировал на сообщение Би-би-си с «высказываниями Кадырова»

В Кремле не считают поводом для проверки сообщение Би-би-си о якобы высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 07 ноября в 07:45
Политика

В МВД Ливии заявили, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта

Издание Bloomberg опубликовало заявление главы ливийского МВД Фатхи Башага о разжигании Россией конфиликта в стране, «подливая масла в огонь».
Военное дело 15:50
Общество

В 2021 году Южно-Сахалинск начнет тянуть Горького до Зимы

Сахалин.Инфо 18:36
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 07:38
Политика

Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Технологии

Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк

Журналистская правда вчера в 04:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» двух торговых центров в Москве

Правоохранители проверяют два торговых центра на западе и северо-востоке Москве после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:59
Происшествия

Украинский самолет загорелся после посадки в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Вести.Ru 15:48
Происшествия

ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана

Коммерсантъ вчера в 15:37
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Футбол

Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»

«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
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