Общество
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Происшествия
Адвокат заявил о назначенной доценту СПбГУ психиатрической экспертизе
Подозреваемому в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко доценту СПбГУ Олегу Соколову назначили психиатрическую экспертизу.
РБК 14:30
Единоборства
Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов досрочно проиграл дебютный бой в UFC
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов, неудачно дебютировал под баннером крупнейшего мма-промоушена, досрочно уступив немцу Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
FightTime.ru 13:13
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Единоборства
Волков выиграл у Харди единогласным решением судей
Российский боец уверенно забрал каждый из трех раундов. Решение судей было единогласным: победа Волкова.
Metaratings 16:44
Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Технологии
Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году
Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Футбол
«Ливерпуль» может уйти в судьбоносный отрыв
В 12-м туре пройдет центральная встреча всего первого круга английской Премьер-лиги: чемпион и лидер турнирной таблицы "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман
Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.
StarHit.ru 07 ноября в 22:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары
Вечерний курьер 10:14
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Общество
Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой
Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:06
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Политика
Кремль отреагировал на сообщение Би-би-си с «высказываниями Кадырова»
В Кремле не считают поводом для проверки сообщение Би-би-си о якобы высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 07 ноября в 07:45
Политика
В МВД Ливии заявили, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта
Издание Bloomberg опубликовало заявление главы ливийского МВД Фатхи Башага о разжигании Россией конфиликта в стране, «подливая масла в огонь».
Военное дело 15:50
Общество
В 2021 году Южно-Сахалинск начнет тянуть Горького до Зимы
Сахалин.Инфо 18:36
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда вчера в 04:00
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» двух торговых центров в Москве
Правоохранители проверяют два торговых центра на западе и северо-востоке Москве после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:59
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Футбол
Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31