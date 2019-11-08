«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

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