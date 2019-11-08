«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Технологии Хидэо Кодзима попал в Книгу рекордов Гиннесса Японского геймдизайнера Хидэо Кодзиму внесли в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество подписчиков в социальных сетях среди деятелей игровой индустрии.

Происшествия Водолазы не прекращают поиски останков убитой аспирантки СПбГУ Погибшая является уроженкой одной из станиц Краснодарского края В северной столице водолазы не прекращают поисковые работы – они ищут останки убитой аспирантки СПбГУ.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Происшествия Магаданец убил друга и удерживал девушку, требуя машину и алкоголь Сотрудники полиции и спецотряда Росгвардии обезвредили жителя Магадана, который взял в заложницы молодую девушку, убив перед этим своего знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.

Политика Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Футбол Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном» В следующем туре Монако в гостях сыграет против Бордо, а Дижон на своем поле примет Ренн.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды Согласно результатам исследования, губки для мытья посуды могут содержать порядка 362 видов различных бактерий, которые являются возбудителями кишечных инфекций.

Политика Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.

Происшествия Против ректората СПбГУ собирают подписи из-за убийства студентки Активисты создали в Сети петицию с требованием наказать руководство СПбГУ, доцент которого подозревается в убийстве аспирантки.

Происшествия При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.

Происшествия Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.

Авто Почему у одних автомобилей бензобак справа, а у других - слева Ан нет - например, большинство автомобилей Citroen - "левши": топливный бак расположен не справа, а слева вопреки общеевропейскому тренду.

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.

Общество Росстат назвал регионы, где мужчин больше, чем женщин Регионом страны, в котором количество мужчин больше женского населения, стала Чукотка (50,11% против 49,89%).

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.

Космос В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.

Происшествия Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.