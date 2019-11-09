Общество
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Здоровье
Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов
Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
Известия 08:29
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Происшествия
Погранзаставу в Таджикистане атаковали террористы ИГ
Новый День 06 ноября в 03:33
Космос
Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму
Discover24 05:21
Здоровье
Sohu (Китай): в России могут полностью запретить курение (Sohu)
Планируется еще больше расширить перечень мест, запрещенных для курения, и увеличить штрафы.
ИноСМИ 16:59
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Lenta.ru вчера в 18:24
Политика
Вице-спикер Сейма считает героем задержанного в Польше украинского карателя
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска.
Новый День 15:34
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Honor 9X
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Premium с сегодняшнего дня поступили в продажу на российском рынке.
Rusargument 08:00
Наука
Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе
Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science 06 ноября в 05:56
Общество
В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви
Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС 11:18
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Единоборства
Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил американца Грега Харди на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве в субботу, 9 ноября.
Известия 16:41
Происшествия
В аэропорту в Шарм-эш-Шейхе у украинского самолета загорелось шасси
Шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось после приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха, никто из пассажиров не пострадал, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
РИА Новости 15:09
Происшествия
В Коми расстреляли мирового судью
В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Российская газета 03:19
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:00
Политика
Пушков с иронией отреагировал на слова Зеленского про первый спутник
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
Радио Sputnik 10:59
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии
Футболисты мюнхенской "Баварии" на своем поле разгромили дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости 14:35
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае
Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
DixiNews 12:51
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online вчера в 02:15