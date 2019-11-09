Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Крупные предприятия РФ создали альянс в области искусственного интеллекта

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«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

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Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфаксвчера в 04:43

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъвчера в 03:03
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Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
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Планируется еще больше расширить перечень мест, запрещенных для курения, и увеличить штрафы.
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Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
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Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
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Судно Газпрома отправилось за газом в США

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Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
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В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

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Вице-спикер Сейма считает героем задержанного в Польше украинского карателя

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска.
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Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Premium с сегодняшнего дня поступили в продажу на российском рынке.
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Наука

Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе

Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
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В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви

Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
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Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил американца Грега Харди на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве в субботу, 9 ноября.
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Происшествия

В аэропорту в Шарм-эш-Шейхе у украинского самолета загорелось шасси

Шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось после приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха, никто из пассажиров не пострадал, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
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Происшествия

В Коми расстреляли мирового судью

В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
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Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
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Спорт

Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds

Lenta.ru 16:08
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Пушков с иронией отреагировал на слова Зеленского про первый спутник

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
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Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
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«Бавария» разгромила «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии

Футболисты мюнхенской "Баварии" на своем поле разгромили дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура чемпионата Германии.
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Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае

Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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