Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Ведомостивчера в 06:02

Греф оценил потенциал России в сфере искусственного интеллекта

Rambler News Serviceвчера в 05:43

Греф объяснил, за что в Сбербанке любят искусственный интеллект

ТАССвчера в 04:04

Шесть российских компаний создадут альянс в сфере ИИ

Газета.Ruвчера в 03:10

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфаксвчера в 04:43

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъвчера в 03:03

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

ПРАЙМвчера в 02:51
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Здоровье

Количество врачей скорой помощи в России сократилось почти на треть

В ведомстве зафиксировали снижение количества вызовов скорой помощи за восемь лет на 9,4%. В 2011 году на тысячу человек населения приходилось 330,4 вызова, в 2018 году показатель уменьшился до 295,4. Ранее Минздрав сообщил о сокращении количества врачей в 54 регионах.
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Авто

Продажи новых автомобилей в России резко снизились

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
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Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
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В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова выиграла четвертый этап Гран-при сезона-2019/20 — Shiseido Cup of China.
Sport24.ru 05:23
Общество

На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США

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Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Транспорт

Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым

Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Культура

Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Армия и оружие

Турция вышлет задержанных членов ИГ в их родные страны

Турция с 11 ноября начнёт репатриировать с территории страны задержанных членов «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая группировка).
News.ru вчера в 07:47
Авто

«АвтоВАЗ» модернизирует сборочный конвейер Lada Granta

На «АвтоВАЗе» линию сборки LADA Granta назвали настоящей визитной карточкой предприятия, отметив впечатляющие компактность и эффективность производства, а также чистоту и особую техническую эстетику, которые роднят её с современными зарубежными и российскими автозаводами.
Автоновости дня 07 ноября в 00:31
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
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Бывший депутат Рады назвала русскоговорящих украинцев москалями

Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Футбол

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Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.
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Общество

«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили

Известия вчера в 23:23
Технологии

Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия

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Общество

Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Здоровье

Минздрав уточнил перечень важнейших лекарств на 2021 год

Сообщается, что специалисты дополнили перечень на 2021 год девятью позициями.
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В центре Петербурга спасли утопленника с женскими руками в рюкзаке

В Петербурге из реки Мойки спасли 63-летнего мужчину.
Российская газета 04:08
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Армия и оружие

Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае

Предсказан военный ответ Российской Федерации в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область.
Аргументы недели 04:38
Политика

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
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Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
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ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.
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Экономика

Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн

Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
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Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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