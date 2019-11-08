Общество
КоммерсантъГреф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Здоровье
Количество врачей скорой помощи в России сократилось почти на треть
В ведомстве зафиксировали снижение количества вызовов скорой помощи за восемь лет на 9,4%. В 2011 году на тысячу человек населения приходилось 330,4 вызова, в 2018 году показатель уменьшился до 295,4. Ранее Минздрав сообщил о сокращении количества врачей в 54 регионах.
Православие и Мир вчера в 04:03
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко снизились
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова выиграла четвертый этап Гран-при сезона-2019/20 — Shiseido Cup of China.
Sport24.ru 05:23
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Транспорт
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Армия и оружие
Турция вышлет задержанных членов ИГ в их родные страны
Турция с 11 ноября начнёт репатриировать с территории страны задержанных членов «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая группировка).
News.ru вчера в 07:47
Авто
«АвтоВАЗ» модернизирует сборочный конвейер Lada Granta
На «АвтоВАЗе» линию сборки LADA Granta назвали настоящей визитной карточкой предприятия, отметив впечатляющие компактность и эффективность производства, а также чистоту и особую техническую эстетику, которые роднят её с современными зарубежными и российскими автозаводами.
Автоновости дня 07 ноября в 00:31
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Политика
Бывший депутат Рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.
Газета.Ru 04:51
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Футбол
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году
Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.
Спорт-Экспресс 03:24
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Технологии
Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия
Недвижимость.RU вчера в 15:47
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Здоровье
Минздрав уточнил перечень важнейших лекарств на 2021 год
Сообщается, что специалисты дополнили перечень на 2021 год девятью позициями.
Medical Note вчера в 06:49
Происшествия
В центре Петербурга спасли утопленника с женскими руками в рюкзаке
В Петербурге из реки Мойки спасли 63-летнего мужчину.
Российская газета 04:08
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 07 ноября в 11:01
Армия и оружие
Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Предсказан военный ответ Российской Федерации в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область.
Аргументы недели 04:38
Политика
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа 07 ноября в 20:49
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.
РИА Новости 05:20
Экономика
Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
Газета.Ru вчера в 15:06
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31