Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГреф оценил идею раздать деньги россиянам

Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса. По его словам, помогать надо тем людям, которые попали в сложную ситуацию.
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Герман Греф
Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов.
— Герман Греф, российский государственный деятельРБК 08:06

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Общество

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Восстановление мировой экономики начнется в мае.
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