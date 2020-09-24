Афиша событий в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 25 сентября в 20:00 Сколько стоит: от 1900 рублей Возрастное ограничение: 18+ Слушаем музыку из XIII века Модное в последние годы направление барочной музыки ансамбль «Мадригал» начал развивать еще больше 50 лет назад — это был первый отечественный ансамбль, который и открыл советским слушателям всю прелесть ранней западноевропейской музыки.