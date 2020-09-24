Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Аргументы недели
Аргументы недели

Греф оценил сделку «Яндекса» о покупке «Тинькофф»

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможную сделку о покупке «Яндексом» «TCS Group», в которую входит банк «Тинькофф», за 5,48 миллиарда долларов.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Греф оценил вероятную покупку «Яндексом» «Тинькофф банка»

REGNUM03:08
Царьград

Греф, рыдай! «Яндекс» наносит удар по Сбербанку

Царьград01:09
Ведомости

Греф прокомментировал сделку «Яндекса» и «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 09:52
Коммерсантъ

Греф не боится конкуренции после покупки «Яндексом» «Тинькофф»

Коммерсантъвчера в 10:36
РБК

Греф оценил сделку «Тинькофф» и «Яндекса» фразой «не боимся конкуренции»

РБКвчера в 10:26
РИА Новости

Греф отреагировал на сделку «Яндекса» и «Тинькофф»

РИА Новостивчера в 12:10
Forbes

«Мы не боимся конкуренции»: Греф впервые прокомментировал переговоры «Яндекса» и «Тинькоффа»

Forbesвчера в 09:18

Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер на 75-м году жизни

В четверг, 24 сентября, умер солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский.
Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер на 75-м году жизни
Вечерняя Москва03:37

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
1,2K

Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
12

Афиша событий в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 25 сентября в 20:00 Сколько стоит: от 1900 рублей Возрастное ограничение: 18+ Слушаем музыку из XIII века Модное в последние годы направление барочной музыки ансамбль «Мадригал» начал развивать еще больше 50 лет назад — это был первый отечественный ансамбль, который и открыл советским слушателям всю прелесть ранней западноевропейской музыки.
Екатеринбург Онлайн03:12

В Якутии нашли погребение жившего в XVII веке воина

Как рассказал ТАСС младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Владислав Сыроватский, предположительно, воин жил в XVII веке или раньше.
Российская газета02:14
3

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
942

Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
2

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
153

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
115

В Москве выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 1050, Санкт-Петербурге — 215, Подмосковье — 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости03:34