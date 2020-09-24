Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 25 сентября в 20:00 Сколько стоит: от 1900 рублей Возрастное ограничение: 18+ Слушаем музыку из XIII века Модное в последние годы направление барочной музыки ансамбль «Мадригал» начал развивать еще больше 50 лет назад — это был первый отечественный ансамбль, который и открыл советским слушателям всю прелесть ранней западноевропейской музыки.
Как рассказал ТАСС младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Владислав Сыроватский, предположительно, воин жил в XVII веке или раньше.
По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 1050, Санкт-Петербурге — 215, Подмосковье — 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.