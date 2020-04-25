Экономика

РБКРБКГреф оценил стоимость кредитных каникул для банков в ₽160 млрд

Каникулы предоставляются сроком на полгода по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам.
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Греф: банки потеряют 160 млрд рублей из-за «кредитных каникул»

REGNUM05:28

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Комсомольская правда05:32

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Коммерсантъ05:30

Безработица и кредитные каникулы: цифры от Кудрина и Грефа

Вести.Ru06:33

Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков «кредитных каникул» по ссудам физлицам

Интерфакс05:15

Греф спрогнозировал потери банков из-за кредитных каникул

Известия05:05

Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

ТАСС04:58
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Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
64
Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Общество

73 новых случая коронавируса подтверждены в Тульской области

На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Шоу-бизнес

Американская рэперша назвала русскую кухню худшей

Gazeta.SPb вчера в 18:32
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Политика

Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Политика

Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Невские Новости вчера в 23:53
98
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок

Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.
RT на русском 03:47
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Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
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Экономика

Кудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
Коммерсантъ 06:52
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Происшествия

Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

Стало известно о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который дважды занимал этот пост.
Российская газета 09:53
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская планирует побриться налысо из-за самоизоляции

Pravda.Ru 09:16
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Футбол

Михаил Грушевский: «ВЭБ не даст ЦСКА ни копейки»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», оценил переход акций ПФК к крупной компании.
Спорт-Экспресс 03:00
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Здоровье

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии.
Российская газета вчера в 21:50
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Общество

«Союзмультфильм» решил забрать у Японии права на Чебурашку

«Союзмультфильм» решил вернуть права на образ Чебурашки, которые были переданы в Японию.
НТВ вчера в 04:06
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Общество

Цифровые пропуска могут появиться еще в 21 регионе России

Цифровые пропуска могут начать действовать еще в 21 одном регионе РФ.
ПолитРоссия 22 апреля в 20:57
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Общество

В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
РИА Новости 06:39
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Общество

Этой зимой в Москве в полтора раза выросла заболеваемость пневмонией

В минувшем феврале в столице было зафиксировано семь тысяч триста двенадцать случаев внебольничной пневмонии.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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