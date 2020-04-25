Экономика

РБКРБКГреф оценил стоимость кредитных каникул для банков в ₽160 млрд

Каникулы предоставляются сроком на полгода по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам.
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Безработица и кредитные каникулы: цифры от Кудрина и Грефа

Вести.Ru06:33

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Комсомольская правда05:32

Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков «кредитных каникул» по ссудам физлицам

Интерфакс05:15

Греф: банки потеряют 160 млрд рублей из-за «кредитных каникул»

REGNUM05:28

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Коммерсантъ05:30

Греф спрогнозировал потери банков из-за кредитных каникул

Известия05:05

Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

ТАСС04:58
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
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Политика

В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына

Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:52
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

REGNUM 11:28
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Армия и оружие

США создают в Сирии военный отряд из арабского племени в помощь курдам

ИА Красная Весна 02:42
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Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
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Общество

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa 09:07
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Политика

Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Транспорт

Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки

Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса.
Известия 08:54
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Наука

Назван способ обмануть коронавирус

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

RT на русском 11:58
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
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Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
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Происшествия

Власти могут расширить права полицейских

По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 22 апреля в 03:27
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Культура

«Зулейху» отправляют в прокуратуру

О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Технологии

Google выпустила бесплатную версию Stadia

Google запустила бесплатную версию облачного сервиса Stadia.
CyberSport.ru 10:17
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

РИА Новости 10:50
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Происшествия

МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском 10:45
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Общество

Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области

В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Здоровье

Еще 118 человек заболели коронавирусом в Нижегородской области

На 25 апреля, в Нижегородской области еще 2996 человек находятся под меднаблюдением.
Kursk.com 06:42
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Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного природного газа из США

От отгрузок сжиженного природного газа (СПГ) из США с поставкой в июне отказываются покупатели в Европе и Азии, 22 апреля сообщает Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:25
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
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Политика

Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»

Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
ФАН 10:10
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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