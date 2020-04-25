Каникулы предоставляются сроком на полгода по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам.

Греф оценил стоимость кредитных каникул для банков в ₽160 млрд

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