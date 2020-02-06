Экономика

RT на русскомRT на русскомГреф оценил влияние коронавируса на экономику России

Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на открытии «Школы 21» в Казани.
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Герман Греф
И если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, я боюсь, что это может оказать значительное влияние на мировую экономику в целом, ну и на нашу экономику в том числе.
— Герман Греф, российский политикНакануне.Ru вчера в 17:57

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