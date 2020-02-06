Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на открытии «Школы 21» в Казани.

Армия и оружие Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному» Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.

Спорт В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.

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Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.

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Политика «Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

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