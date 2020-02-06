Экономика
RT на русскомГреф оценил влияние коронавируса на экономику России
Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на открытии «Школы 21» в Казани.
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Общество
В санатории на Эльмаше создают карантинную зону для прибывших из Китая
В Екатеринбурге на Эльмаше в санатории "Бодрость" создают карантинную зону для прибывающих из Китая.
Армия и оружие
Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному»
Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.
Спорт
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой
Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Культура
На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Политика
СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
Общество
Володин призвал сохранить для саратовцев аэроклуб имени Гагарина
Вячеслав Володин посещает аэроклуб имени Ю.А. Гагарина.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах с мужем и семьей
Компанию в горах Вере составил её муж Константин Меладзе, а также самые близкие родственники именинницы.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Происшествия
В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка
Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Челябинск, госпитализировали из-за жалоб на недомогание, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.
Происшествия
Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Армия и оружие
Шойгу показали новейшие средства из арсенала саперов
Экономика
Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке
По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла в России минимального за всю историю наблюдения значения — 9% годовых против 9,19% в ноябре и 9,4% в октябре.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Военная делегация РФ посетит Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
Российская военная делегация в ближайшее время будет направлена в Анкару, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в сирийском Идлибе.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Транспорт
В России могут изменить правила использования шипованных шин
Госкомпания «Автодор» предложила ввести штраф за нарушение правил применения шипованной резины, а также наделить руководство регионов правом самостоятельно определять период ее эксплуатации.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.