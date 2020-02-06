Экономика
RT на русскомГреф оценил влияние коронавируса на экономику России
Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на открытии «Школы 21» в Казани.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Политика
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Шоу-бизнес
Кудрявцева после удаления имплантатов понравилась подписчикам
Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Instagram фото после операции по удалению грудных имплантатов.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Происшествия
У берегов Эстонии затонуло российское судно
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Авто
Toyota представила спортивную версию Highlander
Toyota представила полностью обновленный кроссовер Highlander с тремя рядами сидений в прошлом году, но в отличие от многих последних модернизированных моделей Toyota, в нем отсутствовал «спортивный» вариант отделки XSE.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
Общество
Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Общество
Власти предложили ввести ограничения на госзакупки иностранных товаров
Власти намерены ввести жесткие ограничения на государственные закупки зарубежных товаров.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Экономика
На 6,4% вырос средний размер автокредита в РФ в 2019 году
В России за 2019 года средний размер автокредита составил 787,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он вырос 6,4% (в 2018 году — 739,8 тыс. руб.).
Футбол
Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду
Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Политика
Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая
Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву на парад 9 мая.
Экономика
Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР
Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
Шоу-бизнес
Заворотнюк односложно ответила на поздравления Навки
6 февраля отмечал день рождения фигурист Петр Чернышев, супруг тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга.