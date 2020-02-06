Экономика

RT на русскомRT на русскомГреф оценил влияние коронавируса на экономику России

Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на открытии «Школы 21» в Казани.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Греф предсказал последствия для экономики от коронавируса

Известиявчера в 11:23

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 13:34

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

РБКвчера в 13:07

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику РФ

Национальная служба новостейвчера в 11:33

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

ТАССвчера в 13:34

Греф оценил вред от смертельного вируса для экономики

Lenta.ruвчера в 11:20

Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

РИА Новостивчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Политика

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
ТАСС 05:09
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Шоу-бизнес

Кудрявцева после удаления имплантатов понравилась подписчикам

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Instagram фото после операции по удалению грудных имплантатов.
Телеканал 360° 04:33
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Происшествия

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru 02:31
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Киберспорт

Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года

REGNUM 02:09
Авто

Toyota представила спортивную версию Highlander

Toyota представила полностью обновленный кроссовер Highlander с тремя рядами сидений в прошлом году, но в отличие от многих последних модернизированных моделей Toyota, в нем отсутствовал «спортивный» вариант отделки XSE.
SpeedMe вчера в 03:22
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
РБК вчера в 23:10
Общество

Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
РБК 05:21
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци

Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Экспресс газета 00:49
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Власти предложили ввести ограничения на госзакупки иностранных товаров

Власти намерены ввести жесткие ограничения на государственные закупки зарубежных товаров.
Городовой 01:57
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 02:04
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Экономика

На 6,4% вырос средний размер автокредита в РФ в 2019 году

В России за 2019 года средний размер автокредита составил 787,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он вырос 6,4% (в 2018 году — 739,8 тыс. руб.).
REGNUM 04:13
Футбол

Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду

Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Нева Спорт 03:30
Политика

Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву на парад 9 мая.
РИА Новости 04:13
Экономика

Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР

Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
РБК 05 февраля в 17:41
Общество

Спикер Госдумы потребовал ускорить строительство школы в Солнечном-2

Взгляд-инфо 04:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк односложно ответила на поздравления Навки

6 февраля отмечал день рождения фигурист Петр Чернышев, супруг тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга.
Городовой 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное