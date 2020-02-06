Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейГреф оценил возможное влияние коронавируса на экономику РФ

Влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным – в том случае, если ситуация [с распространением] продлится, поскольку Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.
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Герман Греф
И если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, я боюсь, что это может оказать значительное влияние на мировую экономику в целом, ну и на нашу экономику в том числе.
— Герман Греф, российский политикНакануне.Ru 17:57

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