Экономика

ТАССТАССГреф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванном вирусом 2019-nCoV респираторном заболевании. Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
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Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику РФ

Национальная служба новостейвчера в 11:33

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 13:34

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

РБКвчера в 13:07

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

ТАССвчера в 13:34

Греф предсказал последствия для экономики от коронавируса

Известиявчера в 11:23

Греф оценил вред от смертельного вируса для экономики

Lenta.ruвчера в 11:20

Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

РИА Новостивчера в 11:13
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Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Авто

ГИБДД Бурятии получила 46 новых патрульных автомобилей

Аргументы и Факты - Бурятия 05 февраля в 23:07
Происшествия

В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве погиб при задержании

В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве мужчина выпал из окна и разбился при попытке его задержания.
ТАСС 02:57
Общество

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Происшествия

В Приморье неизвестные убили амурского тигра

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу.
РИА Новости 01:50
Политика

Счетная палата сочла работу правительства Медведева неэффективной

В Счетной палате пришли к выводу, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, которые подчиняются правительству напрямую, не способствует достижению национальных целей.
Газета.Ru вчера в 04:18
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Комедия Клима Шипенко «Холоп» к вечеру 3 февраля собрала 3,044 миллиарда рублей, став самым кассовым российским фильмом, пишет kinobusness.com.
Дождь 04 февраля в 01:08
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Культура

Украинский министр раскритиковала позицию канала «1+1» о сериалах

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает неуважением к обществу позицию телеканала "1+1", который снял ряд сериалов только на русском языке, обосновав это тем, что на украинском их смотрят хуже.
РИА Новости 04:06
Политика

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК 00:53
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 02:04
Космос

Самарская ракета-носитель успешно вывела на орбиту 34 спутника связи

СОВА 01:35
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
ТАСС вчера в 09:53
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Здоровье

В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава Свердловской области.
РБК 03:25
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Известия 03:46
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала

Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
VSE42.RU 02:26
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Культура

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Российская газета 05 февраля в 19:32
Фигурное катание

В интернете появилось видео падения Загитовой на шоу в Цюрихе

АБН 02:47
Космос

Планетоход Curiosity нашёл на Марсе солёное озеро

Планетоход Curiosity изучил эту местность и определил, что в прошлом в кратере Гейла находилось солёное озеро, а его состав позволяет предположить о наличии жизни на Марсе.
Актуальные Новости вчера в 05:25
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
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