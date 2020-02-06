Экономика
ТАССГреф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванном вирусом 2019-nCoV респираторном заболевании. Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
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Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Авто
ГИБДД Бурятии получила 46 новых патрульных автомобилей
Происшествия
В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве погиб при задержании
В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве мужчина выпал из окна и разбился при попытке его задержания.
Общество
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Происшествия
В Приморье неизвестные убили амурского тигра
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу.
Политика
Счетная палата сочла работу правительства Медведева неэффективной
В Счетной палате пришли к выводу, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, которые подчиняются правительству напрямую, не способствует достижению национальных целей.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Комедия Клима Шипенко «Холоп» к вечеру 3 февраля собрала 3,044 миллиарда рублей, став самым кассовым российским фильмом, пишет kinobusness.com.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Культура
Украинский министр раскритиковала позицию канала «1+1» о сериалах
Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает неуважением к обществу позицию телеканала "1+1", который снял ряд сериалов только на русском языке, обосновав это тем, что на украинском их смотрят хуже.
Политика
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава Свердловской области.
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Шоу-бизнес
Дочь Успенской покинула Россию после скандала
Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Космос
Планетоход Curiosity нашёл на Марсе солёное озеро
Планетоход Curiosity изучил эту местность и определил, что в прошлом в кратере Гейла находилось солёное озеро, а его состав позволяет предположить о наличии жизни на Марсе.