Экономика

ТАССТАССГреф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

РИА Новости11:13

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

РБК13:07

Греф оценил влияние коронавируса на экономику России

RT на русском12:15

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику РФ

Национальная служба новостей11:33

Греф предсказал последствия для экономики от коронавируса

Известия11:23

Греф оценил вред от смертельного вируса для экономики

Lenta.ru11:20

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

ТАСС13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Культура

Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Татар-информ 00:42
Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Аргументы и Факты 00:17
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия 12:04
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

РИА Новости 08:05
Единоборства

Боксер Кушиташвили намерен выучить английский с помощью сокамерников

Газета.Ru 12:40
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна вчера в 09:26
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Авто

Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Салон выделяется лишь деталями: новым, более крупным дисплеем мультимедийной системы от кросс-купе Arkana, прямоугольными дефлекторами вентиляции вместо круглых и другим рулевым колесом.
Автоновости дня 03:20
Футбол

Месси на тренировке повздорил с тер Стегеном

Ранее в конце января Месси ругался с защитником Жераром Пике.
ProstoProSport 14:15
Футбол

Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие

Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
iReactor 07:16
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
RT на русском 06:11
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Футбол

Тамбовчане создали петицию с просьбой разрешить ФК «Тамбов» играть на «Спартаке»

Отчаявшиеся болельщики, которые любят местный клуб, но не настолько, чтобы на каждый матч ездить в Саранск или Нижний Новгород, создали петицию.
Блокнот Тамбов вчера в 02:18
Космос

Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

Ин-спейс.ру 03 февраля в 13:34
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

РИА Новости 10:28
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета 07:03
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe вчера в 14:06
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Тимошенко травмирована во время стычки в Раде

Вечерний курьер 09:48
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском 08:03
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска баллистической ракеты США Minuteman III

Видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III производства США было опубликовано 5 февраля телеканалом RT Arabic.
Красная весна 14:29
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное