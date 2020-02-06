Экономика
ТАССГреф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.
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Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Политика
Тимошенко травмирована во время стычки в Раде
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Общество
Государственный музей в Татарстане закрыли для свадьбы дочери министра
В Казани Галерея современного искусства приостановила работу для проведения свадьбы дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Политика
Своих не бросают: американец призвал США брать пример с России
Русские своих не бросают, в отличие от властей США, – неутешительный для американцев вывод сделал шеф бюро Washington Post в Китае.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Баскетбол
Драммонд станет игроком «Кливленда»
Экономика
Годовая инфляция в России в январе составила 2,4 процента
В январе по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 0,4 процента.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Происшествия
В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных
В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Футбол
Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
«Мемориал» сообщил о похищении четырех человек в Чечне
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что в Чечне были похищены четверо жителей села Гехи Урус-Мартановского района.
Авто
Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson
Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
Происшествия
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Футбол
Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»
Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.