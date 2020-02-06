Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Происшествия В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экономика В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.

Общество Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.