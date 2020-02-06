Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
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Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

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Герман Греф о коронавирусе: Текущее влияние на экономику не очень значимо

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта внести предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ) для увеличения объемов и сроков кредитования крымских компаний, сообщается на сайте президента.
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