Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
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Греф: влияние последствий коронавируса на мировую экономику может быть значительным

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Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

РИА Новости11:13

Герман Греф о коронавирусе: Текущее влияние на экономику не очень значимо

Kazanfirst.ru11:05
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