Экономика
РИА НовостиГреф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику
Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
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Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Хоккей
Александр Овечкин оформил третий хет-трик в шести матчах
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Парламент Португалии одобрил ужесточение программы «золотых виз»
Парламент Португалии в среду одобрил ограничения программы «золотых виз», сообщает местное агентство Lusa.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него
«Мое будущее зависит только от меня», — заявил Кокорин в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Политика
Симонов рассказал, как закончится игра Лукашенко с Россией
Очередная попытка президента Белоруссии надавить на Россию в вопросе цен на нефть закончится, как всегда, громко распиаренной поставкой небольших объемов энергоносителей, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Происшествия
В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных
В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Здоровье
Предупредивший об эпидемии врач умер от коронавируса
От коронавируса умер врач Ли Вэньлян из китайского города Ухань.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Технологии
Google в марте уберет классический дизайн видеохостинга YouTube
Стало известно о том, что компания Google в марте полностью уберет привычный классический дизайн видеохостинга YouTube, предназначенный для десктопных систем.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Происшествия
У жителей многоквартирного дома на юге Индии из кранов потек алкоголь
Жители дома в индийском штате Керала обнаружили, что из их кранов течет коричневая жидкость с характерным запахом алкоголя, сообщает "Би-би-си".
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Общество
Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX
Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернуться в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон.
Общество
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера
Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину.
Происшествия
На Ямале задержан и.о. главы управления Росреестра
Исполняющий обязанности главы управления Росреестра по Ямалу стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает окружное управление СКР.
Общество
Disney потребовала деньги со школы, устроившей показ «Короля Льва»
Компания Disney потребовала деньги с начальной школы в Калифорнии за нарушение авторских прав после показа фильма «Король Лев» на вечере по сбору пожертвований.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).