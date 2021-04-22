У «Сбера» с Mail.ru Group «значительно меньше конкурирующих направлений», чем с «Яндексом», партнёрство с которым было расторгнуто в июне 2020 года.

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С чего всё началось Греф ответил на статью про «развод» с Mail.ru Group У «Сбера» с Mail.ru Group «значительно меньше конкурирующих направлений», чем с «Яндексом», партнерство с которым распалось в июне 2020 года. Так глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал в интервью РБК информацию о якобы готовящемся разделе совместного с Mail.ru Group предприятия «О2О Холдинг». РБК 00:11