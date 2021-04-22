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Греф опроверг расторжение партнёрства с Mail.ru Group

У «Сбера» с Mail.ru Group «значительно меньше конкурирующих направлений», чем с «Яндексом», партнёрство с которым было расторгнуто в июне 2020 года.В источнике

С чего всё началось

Греф ответил на статью про «развод» с Mail.ru Group

У «Сбера» с Mail.ru Group «значительно меньше конкурирующих направлений», чем с «Яндексом», партнерство с которым распалось в июне 2020 года. Так глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал в интервью РБК информацию о якобы готовящемся разделе совместного с Mail.ru Group предприятия «О2О Холдинг».
РБК00:11

Подробнее о событии

В Сбербанке рассказали о проблемах с Mail.ru

Expert.ru03:49

Греф прокомментировал слухи о разделе активов Сбербанка и Mail.ru

ПРАЙМ01:54

Греф прокомментировал «развод» Сбербанка и Mail.ru Group

Финансовая газета02:10

Греф прокомментировал слухи о разделе «Сбербанком» и Mail.ru своего СП

Finam.Ru01:54

«Очень добрые отношения»: Греф прокомментировал данные о возможном «разводе» «Сбера» и Mail.ru Group

Forbes02:15

Греф опроверг расторжение партнёрства с Mail.ru Group

News.ru01:41

Греф ответил на статью про «развод» с Mail.ru Group

РБК00:11
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