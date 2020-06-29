Общество

РБКРБКГреф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
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Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Piter.tv08:23

Греф раскрыл частную информацию о Михалкове. Начнётся очередной виток травли?

Царьград02:39

Греф назвал манипуляцией высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Московский Комсомолец03:28

Греф высказался о претензиях Михалкова

Газета.Ru03:27

Греф ответил на высказывания Михалкова в «Бесогоне»

News.ru02:09

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

РБК05:02

Греф назвал высказывания Михалкова в «Бесогоне» «провокацией и манипуляцией»

ТАСС01:16
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Политика

Немецкая пресса: Путин в статье о Второй мировой избегает щекотливых тем, касающихся Германии

Обсуждая причины начала Второй мировой войны, Путин почему-то избегает щекотливых тем, которые могут быть неприятны жителям Германии.
Военное обозрение 09:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
1,2K
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Здоровье

Семь бригад московских врачей вернулись домой из регионов

Семь бригад московских врачей, отправившиеся в регионы для борьбы с COVID-19, вернулись домой, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 09:14
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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Гаджеты

Новый iPhone будет продаваться без зарядного устройства и наушников

Производитель сэкономит на зарядном устройстве и проводных наушниках — их не будет в комплекте новой модели.
Moi-portal.ru 02:31
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,6K
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56
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Футбол

РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» ждут предписания от Роспотребнадзора

Футбольные клубы "Оренбург" и "Динамо" (Москва) ждут предписаний от Роспотребнадзора, на основании которых будут приняты решения о допуске к участию в матчах 25-го тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 08:10
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
Компания 05:37
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

Планируется, что модель будут выпускать на протяжении минимум десяти лет.
Evo-rus.com 26 июня в 13:36
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Футбол

Представлен новый мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ

Чемпионат 09:08
Политика

Граждане 113 стран с 2021 года смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран с 2021 года смогут въезжать в РФ без бумажной визы.
Piter.tv 01:25
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Происшествия

Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора

Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
РИА Новости 09:59
Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
144
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Кино

Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок

REGNUM 07:45
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма

Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
1
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контрактов с Буффоном и Кьеллини

Евро-футбол.ру 10:33
Политика

Рейтинг Зеленского за месяц упал до 38%

Накануне издание «Обозреватель» со ссылкой на опрос Центра Разумкова сообщило, что рейтинг президента Украины упал с сентября прошлого года более чем в два раза и достиг минимума.
Известия 08:25
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
144
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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