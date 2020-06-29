Общество

ИнфоросГреф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

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Царьград02:39

Греф назвал высказывания Михалкова в «Бесогоне» «провокацией и манипуляцией»

ТАСС01:16
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В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

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Как отметил журналист, он смог запустить мотор с первого раза, добавив, что автомобиль имеет очень жёсткие сиденья.
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«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча

За неявку на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» «Оренбургу» засчитано техническое поражение.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

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Саратовская область занимает 48-е место в РФ по доступности жилья

По доступности жилья Саратовская область занимает 48-е место в РФ и шестое в ПФО.
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Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии

"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
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Объявлена дата начала учебного года в России

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Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников с иронией отреагировал на слухи о том, что через вакцинацию людей якобы планируют «чипировать».
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
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В России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса

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Ученые поспорили о ранней второй волне коронавируса в России

Как сообщает «Экспресс Газета», на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса начали готовиться ко второй волне.
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"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
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