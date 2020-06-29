Общество
ИнфоросГреф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Кэти Перри хотела покончить с собой
Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри познакомились в 2016 году.
ГЛАС.RU 05:23
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
Как отметил журналист, он смог запустить мотор с первого раза, добавив, что автомобиль имеет очень жёсткие сиденья.
CarsWeek.ru 07:14
Футбол
«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча
За неявку на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» «Оренбургу» засчитано техническое поражение.
RT на русском 13:35
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Саратовская область занимает 48-е место в РФ по доступности жилья
По доступности жилья Саратовская область занимает 48-е место в РФ и шестое в ПФО.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:50
Общество
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Здоровье
Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников с иронией отреагировал на слухи о том, что через вакцинацию людей якобы планируют «чипировать».
Взгляд.ру 13:31
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Экономика
В России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин добавил пассажирские железнодорожные перевозки и водный транспорт в список отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 05:22
Здоровье
Ученые поспорили о ранней второй волне коронавируса в России
Как сообщает «Экспресс Газета», на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса начали готовиться ко второй волне.
Infox.ru 26 июня в 16:51
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 11:03
Экономика
Неделя на Уолл-стрит началась в «зеленой зоне»
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.
REGNUM 10:30
Общество
Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года
Российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:11
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 27 июня в 08:41
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Политика
Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
Шоу-бизнес
Галина Боб показала пухленький живот в купальнике
Wday.ru вчера в 11:30