Коронавирус
Вести.RuГреф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф. Сегодня официальный курс ЦБ РФ — 69,13 рубля за доллар.
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с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Армия и оружие
В России начались испытания по голосовому управлению боевыми роботами
Российские специалисты проводят испытания по управления ударными роботами голосом - командир отдает приказы робототехническому комплексу так же, как и солдатам.
ТАСС 02:45
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Транспорт
Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки
Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Газета.Ru вчера в 04:18
Общество
Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками
Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня в Instagram написала, что получила от государства помощь в размере МРОТ.
РИА Новости 01:56
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Энергетика
Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве
Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.
Интерфакс 00:36
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика
В Сети высмеяли Украинскую книгу о конституции за упоминание шумеров
Пользователи Интернета высмеяли обнародованную Офисом президента Украины книгу "Простая конституция" за сомнительную фразу про шумеров.
Московский Комсомолец вчера в 19:53
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Общество
В Израиле завершилось голосование по Конституции РФ с высокой явкой
Голосование российских граждан по поправкам в Конституцию РФ завершилось на участках в Израиле, 28 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.
ИА Красная Весна вчера в 14:59
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today 26 июня в 14:10
Происшествия
В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки
Киреевск, Тульская область, 29 июня 2020, 07:35 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад в Тульской области, найдено вечером 28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
REGNUM 00:35