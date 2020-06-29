Коронавирус

Вести.RuВести.RuГреф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф. Сегодня официальный курс ЦБ РФ — 69,13 рубля за доллар.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС01:06

Подробнее о событии

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ru02:15

Герман Греф прогнозирует резкое укрепление рубля к концу года

Эхо Москвы02:05

Греф предсказал укрепление рубля до 60-62 рублей за доллар

Московский Комсомолец01:22

Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года

РБК01:45

Греф: рубль к концу 2020 года может укрепиться на уровне 60 за доллар

News.ru01:33

Греф рассказал, сколько будет стоить рубль к концу 2020 года

Национальная служба новостей01:53

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС01:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,3K
Армия и оружие

В России начались испытания по голосовому управлению боевыми роботами

Российские специалисты проводят испытания по управления ударными роботами голосом - командир отдает приказы робототехническому комплексу так же, как и солдатам.
ТАСС 02:45
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
406
Транспорт

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
Происшествия

В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу

В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
1
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
13
Общество

Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
520
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
939
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,4K
Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Газета.Ru вчера в 04:18
1,6K
Общество

Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками

Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
3
Происшествия

Дело возбудили в отношении убившего хаски охотника в Челябинске

Известия 01:43
620
Происшествия

В Москве два человека погибли в аварии на МКАД

В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
5
Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Общество

Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня в Instagram написала, что получила от государства помощь в размере МРОТ.
РИА Новости 01:56
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
126
Общество

В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
7,3K
Политика

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами

Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
303
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
1K
Энергетика

Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.
Интерфакс 00:36
135
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
21
Политика

В Сети высмеяли Украинскую книгу о конституции за упоминание шумеров

Пользователи Интернета высмеяли обнародованную Офисом президента Украины книгу "Простая конституция" за сомнительную фразу про шумеров.
Московский Комсомолец вчера в 19:53
Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
455
Происшествия

Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва

ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Общество

В Израиле завершилось голосование по Конституции РФ с высокой явкой

Голосование российских граждан по поправкам в Конституцию РФ завершилось на участках в Израиле, 28 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.
ИА Красная Весна вчера в 14:59
12
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
311
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
15
Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today 26 июня в 14:10
400
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

Киреевск, Тульская область, 29 июня 2020, 07:35 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад в Тульской области, найдено вечером 28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
REGNUM 00:35
59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное