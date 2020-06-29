Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

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Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф. Сегодня официальный курс ЦБ РФ — 69,13 рубля за доллар.

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

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