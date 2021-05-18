Как указывается в заявлении пресс-службы Минэкономики Кубани, стороны планируют приступить к реализации социально значимых «зеленых проектов» в крае, в частности, внедрять ESG-банкинг, расширять перечень кредитных продуктов, предлагаемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Ранее интернет-издание "Открытые медиа" опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Навального из московского метро было уволено около 40 сотрудников, некоторых из них якобы только за регистрацию на сайте.