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Греф ожидает, что рост ставок на ипотечном рынке России будет максимально консервативным

Рост ставок на рынке ипотечного кредитования будет максимально консервативным, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.В источнике

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Сбербанк не увидел серьезных рисков в потребкредитовании

Интерфакс07:13

Сбер не фиксирует признаков перегрева в своем портфеле потребительского кредитования

ТАСС07:27
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Интересное

На Кубани предоставят льготные кредиты участникам нацпроекта «Производительность труда»

Как указывается в заявлении пресс-службы Минэкономики Кубани, стороны планируют приступить к реализации социально значимых «зеленых проектов» в крае, в частности, внедрять ESG-банкинг, расширять перечень кредитных продуктов, предлагаемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Бизнес-газета06:08

Песков предложил уволенным сотрудникам метро обратиться в прокуратуру

Ранее интернет-издание "Открытые медиа" опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Навального из московского метро было уволено около 40 сотрудников, некоторых из них якобы только за регистрацию на сайте.
РИА Новости06:20