Песков предложил уволенным сотрудникам метро обратиться в прокуратуру

Ранее интернет-издание "Открытые медиа" опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Навального из московского метро было уволено около 40 сотрудников, некоторых из них якобы только за регистрацию на сайте.