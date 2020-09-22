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ТАСС
ТАСС

Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, все-таки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться еще.
С чего всё началось
«Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, все-таки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться еще», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия 24
».
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