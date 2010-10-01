Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля. По его словам, у рубля есть все шансы укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар уже к концу 2020 года.

Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года

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