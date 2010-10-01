Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

Подробнее о событии

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ruвчера в 03:30

«Цель – успокоить население». Эксперт о прогнозах Грефа

ФедералПресс29 июня в 23:00

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском29 июня в 07:50

Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвы29 июня в 07:33

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ru29 июня в 02:15

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК29 июня в 13:09
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета вчера в 06:54
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Общество

В Москве открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию

В Москве открылись участки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 3,6 тысячи участков начали работать в 8:00.
Москва 24 01:00
Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
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Здоровье

В период пандемии в РФ проведено более полумиллиона незаконных косметологических процедур

По информации «Новости GMP», ха два с половиной месяца самоизоляции число нелегальных инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло более чем в два раза.
Ореанда-Новости 00:55
Футбол

Барселона — Атлетико 2:2

РИА Новости вчера в 17:25
Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
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Футбол

Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам

ProstoProSport вчера в 08:27
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК вчера в 15:28
Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
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Экономика

В Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля

В департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.
RT на русском вчера в 10:00
Политика

Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек

Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
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Политика

WSJ сообщил о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» России с талибами

«В тонкой практике анализа разведданных, которая включает в себя сбор воедино иногда неполных и неоднозначных порций данных, такие разногласия не являются чем-то необычным, а иногда проистекают из институциональных различий», ― цитирует РБК мнение экспертов и бывших чиновников, которое они высказали WSJ.
Известия вчера в 15:52
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Здоровье

Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»

Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru вчера в 06:06
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 29 июня в 06:56
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
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Армия и оружие

В МИД Украины признали «высокой» вероятность вторжения России

В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
Shraibikus News вчера в 07:31
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
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Общество

Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
Известия вчера в 23:25
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Игры

NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX

CyberSport.ru вчера в 04:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП

REGNUM вчера в 23:40
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Общество

Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом

Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
Невские Новости вчера в 13:14
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Общество

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости вчера в 12:17
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
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Армия и оружие

Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ИА Новороссия 29 июня в 03:22
Игры

В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры

Evo-rus.com вчера в 04:27
21
Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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