Экономика
КоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС29 июня в 01:06
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Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар
Эхо Москвы29 июня в 07:33
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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
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РБК вчера в 15:28
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WSJ сообщил о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» России с талибами
«В тонкой практике анализа разведданных, которая включает в себя сбор воедино иногда неполных и неоднозначных порций данных, такие разногласия не являются чем-то необычным, а иногда проистекают из институциональных различий», ― цитирует РБК мнение экспертов и бывших чиновников, которое они высказали WSJ.
Известия вчера в 15:52
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
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Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru вчера в 06:06
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
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Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
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Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом
Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
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"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости вчера в 12:17
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Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
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Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
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