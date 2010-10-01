Экономика

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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля. По его словам, у рубля есть все шансы укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар уже к концу 2020 года.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

Подробнее о событии

Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?

Общественная служба новостей06:30

Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года

REGNUM08:06

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском29 июня в 07:50

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известия29 июня в 17:01

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК29 июня в 13:09

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ruвчера в 03:30

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 22:18
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Ведомости 19:50
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
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Здоровье

Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19

Роспотребнадзором организовано исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России с разным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.
Известия 21:24
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Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости 22:48
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
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Шоу-бизнес

Австралийская певица Sia стала бабушкой в 44 года

Mockva.ru 12:13
Происшествия

В Мексике вновь задержали обвиняемого в убийстве 43 студентов

Лидер преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Касаррубиас, который предположительно распорядился убить и сжечь 43 студентов медицинского колледжа в 2014 году, был задержан при выходе из тюрьмы строгого режима Альтиплано, откуда его отпустил суд спустя две недели после предыдущего задержания.
РИА Новости 21:07
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Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 21:00
Общество

В Красноярском крае 70 % поддержали поправки в Конституцию

Более 70% жителей Красноярского края — почти 800 тысяч человек — поддерживают поправки в основной документ страны, по предварительным данным Крайизбиркома.
Взгляд.Инфо 23:11
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Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
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Музыка

Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter

Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.
Mockva.ru вчера в 23:46
Общество

Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула

Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.
АМИТЕЛ 23:08
Религия

Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости 22:41
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Армия и оружие

Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости вчера в 07:34
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
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Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости 19:39
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились

Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке.
ПРАЙМ 06:34
Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

Брайан Хук в ходе пресс-конференции отметил, что США могут использовать военную силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
RuNews24.ru 13:51
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Политика

Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов

В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
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Происшествия

Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета

30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews 23:07
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Гаджеты

Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон

Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс 22:50
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Политика

Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости 21:00
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Происшествия

В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:30
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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