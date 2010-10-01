Экономика

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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля. По его словам, у рубля есть все шансы укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар уже к концу 2020 года.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 01:06

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Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru03:30

«Цель – успокоить население». Эксперт о прогнозах Грефа

ФедералПрессвчера в 23:00

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАССвчера в 01:06

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

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Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвывчера в 07:33

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ruвчера в 02:15

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известиявчера в 17:01
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Политика

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
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Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Газета.Ru 04:11
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Политика

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 28 июня в 04:10
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении

Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
Pravda.Ru 02:28
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Здоровье

От коронавируса могли умереть 3,8 млн россиян

«Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона», — говорится в сообщении ВШЭ.
URA.Ru вчера в 17:41
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова

Газета.Ru 04:48
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Общество

Девять важных новых законов РФ вступают в силу в июле 2020 года

Новые меры поддержки инвалидов с 1 июля 2020 года С 1 июля 2020 года в РФ начинают действовать поправки в закон "О социальной защите инвалидов", которые главным образом коснутся гарантий для инвалидов-автомобилистов и должны будут помочь борьбе с незаконным занятием мест для инвалидов на российских парковках.
Экономика сегодня вчера в 17:01
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Гаджеты

Новейший Ryzen 5 3600XT против Core i5-10400. Кто быстрее в играх?

Как можно видеть, процессор Intel одержал победу в семи играх из девяти, но при этом ни в одном из девяти случаев ни один из CPU не обеспечил существенно большую производительность — разница порой составляет меньше 1%. Учитывая, что по уровню рекомендованных цен Core i5-10400 намного дешевле оппонента (190 долларов против 250 долларов), непосредственно для игр он смотрится интереснее.
iXBT.com 04:18
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней

Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:40
Армия и оружие

С 2014 года на Украине дезертировали почти 7 тысяч военнослужащих

Новостной фронт вчера в 11:05
Общество

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
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Космос

В США собираются создать духи с ароматом космоса

РЕН ТВ 28 июня в 18:16
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Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Спорт

Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о высказываниях Австралийской радиовещательной компании (ABC), посчитавшей шахматы расистским видом спорта.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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