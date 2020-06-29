Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне.
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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Бывший главный тренер самарских "Крылья Советов" Миодраг Божович отказался от части компенсации после увольнения из команды, сообщает ТАСС.
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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