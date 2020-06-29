Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.

Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Футбол «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром» Южноуральцы не смогли выставить команду на домашнюю игру с "Краснодаром", и им было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. "Краснодару" соответственно присуждена победа.

Технологии Стали известны преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне. 186

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 43

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 85

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 872

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 26

Общество Следователи в Германии вывели 30 тысяч подозреваемых в педофилии Следователи в германской земле Северный Рейн – Вестфалия, расследующие дело о педофилии в городе Бергиш-Гладбах, выявили в социальных сетях более 30 тысяч предполагаемых нарушителей антипедофильского законодательства. 8

Общество Меркель заверила, что надевает маску в магазине Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.

Футбол Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Футбол Экс-тренер «Крыльев Советов» Божович отказался от части компенсации Бывший главный тренер самарских "Крылья Советов" Миодраг Божович отказался от части компенсации после увольнения из команды, сообщает ТАСС.

Общество ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения. 496

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 202

Общество Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента. 293

Авто BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series На российский рынок прибыли 3 автомобиля BMW М850i xDrive Coupe. Цена каждой машины начинается с отметки 10 990 000 рублей. 6

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Происшествия Киевлянин в трусах верхом на коне въехал в магазин за пивом Житель Киева в нижнем белье и верхом на коне заехал в супермаркет за пивом. Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе.