Экономика
КоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Футбол
«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Южноуральцы не смогли выставить команду на домашнюю игру с "Краснодаром", и им было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. "Краснодару" соответственно присуждена победа.
Вести.Ru 13:48
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Технологии
Стали известны преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне.
Live24 00:40
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Известия 12:35
Общество
Следователи в Германии вывели 30 тысяч подозреваемых в педофилии
Следователи в германской земле Северный Рейн – Вестфалия, расследующие дело о педофилии в городе Бергиш-Гладбах, выявили в социальных сетях более 30 тысяч предполагаемых нарушителей антипедофильского законодательства.
VSE42.RU 12:32
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Общество
Меркель заверила, что надевает маску в магазине
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
Футбол
Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:15
Футбол
«Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения
Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.
Спорт день за днем 07:27
Футбол
Экс-тренер «Крыльев Советов» Божович отказался от части компенсации
Бывший главный тренер самарских "Крылья Советов" Миодраг Божович отказался от части компенсации после увольнения из команды, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:15
Общество
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Интерфакс 12:57
Общество
Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России
Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия 05:53
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Происшествия
Следователи проверят, почему «Норникель» сливал отходы в тундру
Krasnoyarskmedia.ru 01:18
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Авто
BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series
На российский рынок прибыли 3 автомобиля BMW М850i xDrive Coupe. Цена каждой машины начинается с отметки 10 990 000 рублей.
Evo-rus.com 13:05
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Происшествия
Киевлянин в трусах верхом на коне въехал в магазин за пивом
Житель Киева в нижнем белье и верхом на коне заехал в супермаркет за пивом. Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе.
Народные новости 09:17
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51