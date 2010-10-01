Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 01:06

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Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвывчера в 07:33

«Цель – успокоить население». Эксперт о прогнозах Грефа

ФедералПрессвчера в 23:00

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

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Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБКвчера в 13:09

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru03:30

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ruвчера в 02:15

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАССвчера в 01:06
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Путешествия

Греция с 1 июля откроет для рейсов из-за границы все аэропорты

Власти Греции объявили, что с 1 июля все аэропорты страны вновь начнут принимать международные рейсы.
Телеканал RTVI вчера в 09:28
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Политика

Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости 06:34
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Происшествия

Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки.
Российская газета 05:44
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Гаджеты

Представлены однокристальные системы MediaTek Helio G35 и Helio G25

Компания MediaTek анонсировала две новые однокристальные системы для смартфонов начального уровня, которые получили названия MediaTek Helio G35 и Helio G25.
iXBT.com 03:54
Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Политика

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
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Политика

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
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В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

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Российский UAZ Hunter протестировали в Японии

В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car.
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Экономика

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
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Футбол

«Бавария» подписала пятилетний контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем

23-летний вратарь Александр Нюбель прошел медобследование в «Баварии» и заключил контракт с мюнхенцами до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
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Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
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Кино

Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
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Политика

Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
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Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
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Экономика

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В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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