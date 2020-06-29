Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
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Греф предсказал укрепление рубля до 60-62 рублей за доллар

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Греф как пророк: почему его прогнозы не сбываются

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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

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При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека

В результате пожара погибли два человека.
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Общество

Врач назвал отличительную черту всех долгожителей

Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН».
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Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
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Общество

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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:56
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Общество

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Происшествия

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Audi показала обновлённый кроссовер Q5

Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
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Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией

Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
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Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

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В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta

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Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Общество

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Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

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Объявлена дата начала учебного года в России

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РФС отменил правило об исключении клуба из РПЛ при двух неявках

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В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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