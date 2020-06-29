Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС01:06

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Герман Греф прогнозирует резкое укрепление рубля к концу года

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ТАСС01:06
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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

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Общество

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Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

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Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

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Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
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Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
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Cyberpunk 2077 позволит погладить кошек, собаки под вопросом

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Политика

Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

Президент России Владимир Путин не станет прибегать к онлайн-голосованию на плебисците по вопросу внесения поправок в Конституцию и посетит избирательный участок.
Lenta.ru 06:12
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
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Гаджеты

Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств

В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
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Секс-скандал: в Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам

Суд вынес наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничения свободы на один год и десять месяцев.
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
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Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

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Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците

Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
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Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
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Политика

Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.
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Новый iPhone будет продаваться без зарядного устройства и наушников

Производитель сэкономит на зарядном устройстве и проводных наушниках — их не будет в комплекте новой модели.
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Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

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Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

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Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

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В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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