Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 01:06

Подробнее о событии

Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвывчера в 07:33

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известиявчера в 17:01

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБКвчера в 13:09

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русскомвчера в 07:50

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru03:30

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ruвчера в 02:15

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАССвчера в 01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
4,2K
Общество

Останки более ста детей обнаружили в Польше

Археологи нашли в Польше захоронение останков более сотни детей с монетами во рту. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Телеканал 360° 11:46
1
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
1K
Здоровье

Иммунолог перечислил три варианта работы школ с 1 сентября

Согласно третьему варианту, в регионах могут произойти новые вспышки инфекции, поэтому педагогам с чиновниками придется действовать мобильно и в реальном времени, направив отдельные классы и целые школы на дистанционное обучение.
Царьград 12:47
1
Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Регион 64 06:50
594
Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о первых двух составах, прошедших по Крымскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения с материком.
Газета.Ru 06:01
649
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
340
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Городовой 08:10
449
Политика

Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
103
Футбол

Соломатин назвал главного аутсайдера РПЛ

Известный защитник «Локомотива», ЦСКА и национальной сборной Андрей Соломатин выделил главных претендентов на понижение классом в РПЛ.
ProstoProSport 02:17
Футбол

Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА

RT на русском 12:36
Происшествия

За 30 июня штормовой ветер повалил 100 деревьев в Петербурге

За время шторма в Петербурге сильный ветер повалил или сломал 100 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Невские Новости 12:30
7
Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:37
146
Политика

Посольство РФ отправило ноту в Госдеп из-за статьи о талибах

Российское посольство в США отправило в Госдеп ноту с требованием о расследовании поступивших угроз в отношении дипломатов РФ после публикации о России и талибах.
РЕН ТВ 12:26
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
2,8K
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
610
Энергетика

«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG

«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском 12:30
81
Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
4,3K
Технологии

Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки

Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
Дни24 05:38
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
18
Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
6
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
7
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Известия вчера в 17:10
92
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 05:37
32
Космос

Астрономы вычислили точное положение центра Солнечной системы

Специалисты гравитационной обсерватории NANOGrav вычислили точное положение центра Солнечной системы.
ТАСС Наука 12:30
Экономика

S&P 500 и Nasdaq растут, Dow Jones снижается

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.
Финмаркет 10:37
Кино

Лидер группы Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского

Лидер группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского.
Культуромания 10:20
2
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
30
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
969
Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

Ситуация с беременностью жены принца Гарри разозлила принцессу Евгению и ее мать, поскольку внимание публики было переключено с невесты на Меган Маркл.
Что происходит 07:24
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное