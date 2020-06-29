Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС01:06

Подробнее о событии

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК13:09

Греф как пророк: почему его прогнозы не сбываются

News.ru11:29

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС01:06

Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвы07:33

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ru02:15

Греф предсказал укрепление рубля до 60-62 рублей за доллар

Московский Комсомолец01:22

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском07:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия

На Крымском мосту перевернулась фура, гружённая щебнем

REGNUM 13:29
3
Здоровье

Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение

Несмотря на лето, гражданам расслабляться не стоит.
Взгляд-инфо 05:39
20
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
581
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
578
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
142
Футбол

РФС отменил правило об исключении клуба из РПЛ при двух неявках

Статья дисциплинарного регламента об исключении клуба из РПЛ за два технических поражения, была убрана временно.
ProstoProSport 13:55
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости 12:19
4
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
2,7K
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
58
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
510
Футбол

Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»

Итальянский клуб забил уже 80 голов за 10 туров до конца сезона.
ГЛАС.RU 01:28
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
111
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
74
Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

РБК 06:09
862
Политика

Эксперт спрогнозировал, что обсудят Путин и Лукашенко на переговорах

Газета.Ru 11:19
100
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
92
Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
17
Игры

Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine

Evo-rus.com вчера в 07:07
26
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
33
Футбол

Арбитр Федотов: жёлтая карточка Кралу? Вопроса быть не может, судьи не считают карточки

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал жёлтую карточку полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0). Хавбек получил четвёртое предупреждение в сезоне и пропустит матч 25-го тура с ЦСКА.
Чемпионат 13:03
Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
33
Общество

Пункты проведения экзаменов в Кирове проверили на готовность к ЕГЭ

29 июня во всех пунктах проведения экзаменов Кировской области был организован пробный ЕГЭ.
Правительство Кировской области 10:28
1
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
67
Автоспорт

Хэмилтон и Экклстоун поспорили о расизме. Лучше бы о гонках

За рулем 11:49
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
Компания 05:37
174
Общество

Всероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса.
Mockva.ru 11:37
52
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
317
Общество

Новосибирские кинотеатры могут возобновить работу с 15 июля

Общие потери рынка кинотеатров из-за пандемии коронавируса в России оцениваются в 48 млрд рублей.
АиФ Новосибирск 06:19
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное